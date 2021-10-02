الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني، عن موعد ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل.
وقال عبدالعزيز الحصيني خلال اتصال هاتفي بقناة الرسالة، إن فصل الشتاء يدخل فعليا بدخول المربعانية، لافتا:"قبل المربعانية بأسبوعين تبدأ الأجواء الباردة حتى في النهار".
وأشار:" من المتوقع من شهر ونصف إلى شهرين نرتدي الثياب الشتوية، وبالنسبة لاستعمال السخانات من الأسبوع القادم".
ووجه عبدالعزيز الحصيني، نصيحة للأشخاص الذين يخرجون للاستراحات والمسارح بعد الساعة العاشرة ليلا، قائلا:" يجب أن يكون معهم ثياب شتوية".