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الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"

منذ 36 دقيقة
1474
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الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني، عن موعد ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل.

وقال عبدالعزيز الحصيني خلال اتصال هاتفي بقناة الرسالة، إن فصل الشتاء يدخل فعليا بدخول المربعانية، لافتا:"قبل المربعانية بأسبوعين تبدأ الأجواء الباردة حتى في النهار".

وأشار:" من المتوقع من شهر ونصف إلى شهرين نرتدي الثياب الشتوية، وبالنسبة لاستعمال السخانات من الأسبوع القادم".

 

ووجه عبدالعزيز الحصيني، نصيحة للأشخاص الذين يخرجون للاستراحات والمسارح بعد الساعة العاشرة ليلا، قائلا:" يجب أن يكون معهم ثياب شتوية".

 

 

 

السخانات
فصل الشتاء
الاستراحات
الملابس الشتوية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135369
منذ 25 دقيقة
شكراً لك على هاالمعلومات ، بارك الله فيك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد ... آمين ..
عمار
يستاهل الاتحاد الفوز مستوى ونتيجه
4everx2
أعوذ بالله لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم 💔
بلسم الروح
الله يكون في عونهم
عندما يغيب المساء
🤔🤔🤔🤔

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