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مستشار بالموارد البشرية يكشف عن أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص "فيديو"

منذ ساعة
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مستشار بالموارد البشرية يكشف عن أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف المستشار المعتمد للموارد البشرية رضوان الجلواح، عن أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.

وقال رضوان الجلواح، خلال لقاء في برنامج "في أسبوع"، إن الأسباب تشمل إنهاء عقود أثناء فترة التجربة، بسبب أحد الطرفين.

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب، ضعف تطبيق قوانين نظام العمل، لافتا إلى وجود رقابة ضعيفة نوعا ما من وزارة الموارد البشرية.

وأوضح أن هناك تلاعب من قبل بعض أصحاب الأعمال، فهم السبب الأكبر في عدم الاستقرار في القطاع الخاص.

وأبان أن بعض الاستقالات المسجلة في التأمينات الاجتماعية ليست استقالات، لأن بعض الجهات في القطاع الخاص تنهي العقد لكن تسجله كاستقالة لكي تقلل من مكافأة نهاية الخدمة.

 

القطاع الخاص
الموارد البشرية
رضوان الجلواح
الأمان الوظيفي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ ساعة
ما فيه شك ان التلاعب في الشركات موجود والسبب ادارتها الاجنبيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد ... آمين ..
عمار
يستاهل الاتحاد الفوز مستوى ونتيجه
4everx2
أعوذ بالله لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم 💔
بلسم الروح
الله يكون في عونهم
عندما يغيب المساء
🤔🤔🤔🤔

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