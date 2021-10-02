مستشار بالموارد البشرية يكشف عن أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف المستشار المعتمد للموارد البشرية رضوان الجلواح، عن أسباب تراجع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
وقال رضوان الجلواح، خلال لقاء في برنامج "في أسبوع"، إن الأسباب تشمل إنهاء عقود أثناء فترة التجربة، بسبب أحد الطرفين.
وأشار إلى أن من ضمن الأسباب، ضعف تطبيق قوانين نظام العمل، لافتا إلى وجود رقابة ضعيفة نوعا ما من وزارة الموارد البشرية.
وأوضح أن هناك تلاعب من قبل بعض أصحاب الأعمال، فهم السبب الأكبر في عدم الاستقرار في القطاع الخاص.
وأبان أن بعض الاستقالات المسجلة في التأمينات الاجتماعية ليست استقالات، لأن بعض الجهات في القطاع الخاص تنهي العقد لكن تسجله كاستقالة لكي تقلل من مكافأة نهاية الخدمة.