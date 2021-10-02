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بالفيديو.. أكاديمي مصري يروي قصة عشقه للأحساء

منذ ساعة
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بالفيديو.. أكاديمي مصري يروي قصة عشقه للأحساء

الشرقية (صدى):
روى الأكاديمي المصري الدكتور حسن نيازي، قصة 10 سنوات عاشها بالأحساء حيث يعمل في جامعة الملك فيصل منذ عقد من الزمن في الغربة فانتمائه للمملكة العربية السعودية جعلت منها وطنًا وبيتًا كبيرًا له.

اندمج "نيازي" مع طلابه ومعارفه في الأحساء حتى بات واحدًا منهم وساهم أيضًا في تأسيس قسم الاتصال والإعلام في الجامعة لحبه الشديد في المملكة؛ وذلك ونظرًا للعلاقات الطيبة التي تسود البلدين لم يتردد لحظة واحدة في اغتنام الفرصة والمجي إليها.

ومن جانبه، قال "نيازي": "لما جيت المملكة كنت متخوف من الغربة لكن أنا لما جيت الأحساء محستش إني غريب عن المنطقة أو الناس لأنهم طيبون ويحترمون كل من يفد إليه سواء بالعمل أو السكن فأشعر دائمًا أني بين أهلي".

وأضاف: "عطاء المملكة ممتد لكل الدول ويبذلون أرواحهم من أجل اليمن أيضًا ونسأل أن يدوم عز الوطن ويحفظ أهله من كل مكروه وسوء".

 

جامعة الملك فيصل
مصر
الأحساء
الغربة
حسن نيازي
العمل الأكاديمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ ساعة
انت يا دكتور في وطنك الثاني

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كلها كف بالصيني على قوله بعض الناس
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