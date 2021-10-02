نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"

منذ ساعة
1459
1
مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"

الرياض (صدى):
تواصل قوات الأمن العام جهودها لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، حيث تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط 5 مواطنين في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات بمركبة في أحد الطرق العامة.

كما ألقت القبضَ على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك ارتكب جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وشمل القبضَ على 3 مواطنين في حائل ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود، حيث ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة، كما تم ضبط 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض قاموا بالتعدي على أحد المارّة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض.

حيث تم الإطاحة بمواطن في الأحساء ارتكب 8 جرائم احتيال تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال؛ حيث استولى من خلالها على مبلغ 128.000 ريال، كما تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض ارتكبوا 15 حادثة جنائية تمثلت في اقتحام المستودعات ومقار الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.

وتضمن الفيديو، القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية التركية ومقيم من الجنسية الفلسطينية في مكة المكرمة، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن العمالة وسلبوا ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، بالإضافة إلى ضبط مواطنين في حائل قاموا بإتلاف مركبة مواطن أمام منزله وذلك بسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإحراقها.

 

تبوك
مكة المكرمة
الأحساء
حائل‎
رجال الأمن
العمالة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135370
منذ 27 دقيقة
ادبوهم زين ، تكفون .. خلوهم مايعرفوا الأحد من السبت ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
كلها كف بالصيني على قوله بعض الناس
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عبدالله
سبحان من زرع محبة هذا الأمير في قلوب البشر
عندما يغيب المساء
القوه لله سبحانه
عندما يغيب المساء
هذا مو عذر ما يبغيها يطلقها

أخر الأخبار

الفيفا تلزم النصر بدفع 4 آلاف ريال لـ النيجيري أحمد موسى
الفيفا تلزم النصر بدفع 4 آلاف ريال لـ النيجيري أحمد موسى
منذ 22 ثانية 1004
قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 
قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 
منذ دقيقة 1010
عمان تدعو مواطنيها إلى مغادرة منازلهم مع اشتداد إعصار شاهين
عمان تدعو مواطنيها إلى مغادرة منازلهم مع اشتداد إعصار شاهين
منذ 19 دقيقة 1260
تحرير مخالفات وغرامات مالية لمساكن عمالية بجدة
تحرير مخالفات وغرامات مالية لمساكن عمالية بجدة
منذ 29 دقيقة 1129
الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"
الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"
منذ 36 دقيقة 1472
بالفيديو.. المواطن هادي العنزي يروي قصة إنقاذه لموقف سيارات من الحريق بالرياض
بالفيديو.. المواطن هادي العنزي يروي قصة إنقاذه لموقف سيارات من الحريق بالرياض
منذ 41 دقيقة 1126
مختص: العزل الحراري للسيارات بنسبة 98% مجرد معلومات مضللة "فيديو"
مختص: العزل الحراري للسيارات بنسبة 98% مجرد معلومات مضللة "فيديو"
منذ 54 دقيقة 1233
مواطنة تكشف عن تجربتها في القفز المظلي وتسلق الصخور "فيديو" 
مواطنة تكشف عن تجربتها في القفز المظلي وتسلق الصخور "فيديو" 
منذ 56 دقيقة 1272
شاهد.. سيارة Grand Cherokee أفضل المركبات رباعية الدفع
شاهد.. سيارة Grand Cherokee أفضل المركبات رباعية الدفع
منذ ساعة 1393
مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"
مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"
منذ ساعة 1459