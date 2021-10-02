مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"

الرياض (صدى):
تواصل قوات الأمن العام جهودها لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، حيث تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط 5 مواطنين في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات بمركبة في أحد الطرق العامة.
كما ألقت القبضَ على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك ارتكب جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.
وشمل القبضَ على 3 مواطنين في حائل ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود، حيث ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة، كما تم ضبط 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض قاموا بالتعدي على أحد المارّة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض.
حيث تم الإطاحة بمواطن في الأحساء ارتكب 8 جرائم احتيال تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال؛ حيث استولى من خلالها على مبلغ 128.000 ريال، كما تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض ارتكبوا 15 حادثة جنائية تمثلت في اقتحام المستودعات ومقار الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.
وتضمن الفيديو، القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية التركية ومقيم من الجنسية الفلسطينية في مكة المكرمة، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن العمالة وسلبوا ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، بالإضافة إلى ضبط مواطنين في حائل قاموا بإتلاف مركبة مواطن أمام منزله وذلك بسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإحراقها.