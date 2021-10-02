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مواطنة تكشف عن تجربتها في القفز المظلي وتسلق الصخور "فيديو" 

منذ 56 دقيقة
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مواطنة تكشف عن تجربتها في القفز المظلي وتسلق الصخور "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
كشفت متسلقة الصخور رزان العجمي، عن تجربتها في القفز المظلي الذي انتقلت إليه من هواية تسلق الصخور، قائلة إن لديها سوابق في المغامرات الرياضية شغف وطموح لتجربة أي رياضة صعبة.

وأشارت إلى أنها بدأت بتسلق صخور، بسبب أن أي شئ يدخل في الارتفاعات يجذبها، موضحة أنها تواصلت مع الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة، وطلبت المشاركة في معسكر القفز المظلي.

وتابعت أن التجربة كانت جميلة وشعور حماس على خوف، لافتة:" أخذت دورة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية  كان يوجد مستويات في القفزات بعد كل قفزة فيه حماس وخوف".

رياضة
القفز المظلي
هواية
تسلق الصخور
رزان العجمي
المغامرات الرياضية سوابق

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83205
منذ 16 دقيقة
حاح من عقلك

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
كلها كف بالصيني على قوله بعض الناس
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عبدالله
سبحان من زرع محبة هذا الأمير في قلوب البشر
عندما يغيب المساء
القوه لله سبحانه
عندما يغيب المساء
هذا مو عذر ما يبغيها يطلقها

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