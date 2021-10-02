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القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو منافيًا للآداب العامة

منذ 47 دقيقة
1398
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القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو منافيًا للآداب العامة

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو منافيًا للآداب العامة.

ومن جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتوى لمقيم يتصرف بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر.

حيث تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

 

مقيم
شرطة منطقة الرياض
النيابة العامة
الآداب العامة
خالد الكريديس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135345
منذ 29 دقيقة
ادبوه واقطعوا دابره ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حفظكما الله يا اصحاب السمو الأمراء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه واقطعوا دابره ..
ابوبدر
نصيحة لا تتزوجون من مصر كل بوم خبر عن مصرية قتلت زوجها . حرقت جارها. ذبحت ولدها او بنتها. تعاونت مع عشيقها.
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..
محمد الخالدي
العمل هذا غير إسلامي حتى لو الشاب بعيد عن الله وأمور الدين وين تربيت البيت الذي نشأمنه وين تربيت المدرسه التي تعلم منها وين...

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