الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو منافيًا للآداب العامة.
ومن جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتوى لمقيم يتصرف بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر.
حيث تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.