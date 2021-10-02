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امرأة في مصر تشعل النار في جسد جارها بسبب رفضه للزواج منها
منذ ساعتين
852
1
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3899
منذ 35 دقيقة
نصيحة لا تتزوجون من مصر كل بوم خبر عن مصرية قتلت زوجها . حرقت جارها. ذبحت ولدها او بنتها. تعاونت مع عشيقها.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
حفظكما الله يا اصحاب السمو الأمراء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه واقطعوا دابره ..
ابوبدر
نصيحة لا تتزوجون من مصر كل بوم خبر عن مصرية قتلت زوجها . حرقت جارها. ذبحت ولدها او بنتها. تعاونت مع عشيقها.
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..
محمد الخالدي
العمل هذا غير إسلامي حتى لو الشاب بعيد عن الله وأمور الدين وين تربيت البيت الذي نشأمنه وين تربيت المدرسه التي تعلم منها وين...
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