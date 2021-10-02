أمير عسير: هدفنا أن تصبح عسير وجهة عالمية طوال العام

عسير (صدى):
كشف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عن سر إطلاق مصطلح "قيم وشيم" على استراتيجية عسير، مشيرًا إلى استهدافها جعل عسير وجهة عالمية طوال العالم.
وقال "أمير عسير" عن مصطلح "قيم وشيم": "القيادة لا ترضى لشعبها إلا بالقمم لما تجد في شعبها من الشيم.. لهذا السبب أطلق هذا المصطلح قمم وشيم على إستراتيجية عسير"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".
وعن مراحل استراتيجية عسير، أضاف: "مرت الاستراتيجية بأربعة مراحل ثلاثة منها تمت والرابعة نحن بصددها الآن الأولى هى مرحلة التوجيه والثانية هى البناء أما الثالثة في مرحلة الاعتماد ونجن الآن في بداية مرحلة التنفيذ".
وفيما يتعلق بأهداف استراتيجية عسير، تابع: "هدفنا في استراتيجية تطويرعسير أن تصبح وجهة عالمية طوال العام يُساهم الجميع في صنع هذا التوجه مبنية على انسجام ما بين أصالتها وحداثتها ومرتكزة على أصلين أساسيين الطبيعة والأصالة".
واستكمل: "العديد من الناس يقول عسير ما تنفع إلا في الصيف ويجب أن نغير هذه النظرية وأن تصير وجهة طوال العام فإذا قدرنا نوازن من خلال الاستراتيجية فتصبح وجهة طوال العام".
واستطرد: "ولابد أن يستمتع أهل المنطقة أولاً ونلبي أيضًا احيتاجات الزائر لذلك أشرك كافة الآف المنطقة من خلال الورش في مستقبل منطقتهم".