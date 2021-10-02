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قرد يفاجئ مواطنة حاولت التصوير معه

منذ 6 ساعات
1644
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135369
منذ ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههه ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83205
منذ 16 دقيقة
خباله

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عندما يغيب المساء
كلها كف بالصيني على قوله بعض الناس
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عبدالله
سبحان من زرع محبة هذا الأمير في قلوب البشر
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القوه لله سبحانه
عندما يغيب المساء
هذا مو عذر ما يبغيها يطلقها

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