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مضاربة داميه بين مصريين في الكويت

منذ 4 ساعات
1394
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135364
منذ ساعة
افاا ليش كذااااا .. مايصير ياابو مصير ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53913
منذ 33 دقيقة
يا كثر مشاكل المصريين في الكويت

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أحدث التعليقات

ترنج
الله يرزقه لكنه قفل ورشته الي في اضم الله يعوضه خير
عرفج
نقص منها اجار الورشه والكهربه ورواتب العمال وتجديدهم ومخالفات البلديه وش يبقى
ولد محمد .
يا اخوان انا احب وحده إماراتيه وانا سعودي اقدر اتزوجها اذا انا ظابط ؟💔💔
ولد محمد .
يا اخوان انا احب وحده إماراتيه وانا سعودي اقدر اتزوجها اذا انا ظابط ؟💔💔
ابو عمار
اول مره اسمع ان فيه احد يأكل الطين

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