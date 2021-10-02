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ردة فعل مسن مغربي بعد انتظار سنوات لزواج ابنته
منذ 11 ساعة
2081
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135379
منذ 7 ساعات
موفقين ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17838
منذ 59 دقيقة
مشرق الوجه ما شاء الله عليه
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أحدث التعليقات
كلمات انسان ..
أسأل الله العلي العظيم لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار وان يسكنها الفردوس الأعلى ولهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
Uy
بس تراها رهيبه تذكرون وهي تمس ناصر القصبي ع الطاوله تبي تنقص المصاريف هااااه هههههههههههه
كلمات انسان ..
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وغفر الله لها وجعل الجنه دارها وعظم الله اجركم واسرتكم الكريمة ياسمو...
بلبل البحر
هذا استعباد
حمدي
صراحه ماينلام الهندي جتني ريحه شخان مع ريحة شمس وانا اقراء العنوان.
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