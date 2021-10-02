بالفيديو.. علامات المرض تظهر على أردوغان أثناء حضور إحدى المناسبات

أنقرة (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مشيرين إلى أنه إصابته بمرض عضال.
وطرحت المجلة في تقريرها تساؤلاً مهماً، وهو كيف سيتمكن “أردوغان” من قيادة تركيا وهو بهذا الوضع المرضي.
وبين مقطع الفيديو الرئيس التركي وهو يسير ببطء شديد وحذر ، ويتسند على زوجته أمينة ، خلال حضوره إحدى المناسبات الرسمية بتركيا.
ونشرت مجلة فورين بولسي تقريراً عن مرض أردوغان، وطرحت المجلة في تقريرها تساؤلاً مهماً، وهو كيف سيتمكن أردوغان من قيادة تركيا وهو بهذا الوضع المرضي.