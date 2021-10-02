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بالفيديو.. علامات المرض تظهر على أردوغان أثناء حضور إحدى المناسبات

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. علامات المرض تظهر على أردوغان أثناء حضور إحدى المناسبات

أنقرة (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مشيرين إلى أنه إصابته بمرض عضال.

وطرحت المجلة في تقريرها تساؤلاً مهماً، وهو كيف سيتمكن “أردوغان” من قيادة تركيا وهو بهذا الوضع المرضي.

وبين مقطع الفيديو الرئيس التركي وهو يسير ببطء شديد وحذر ، ويتسند على زوجته أمينة ، خلال حضوره إحدى المناسبات الرسمية بتركيا.

ونشرت مجلة فورين بولسي تقريراً عن مرض أردوغان، وطرحت المجلة في تقريرها تساؤلاً مهماً، وهو كيف سيتمكن أردوغان من قيادة تركيا وهو بهذا الوضع المرضي.

 

أردوغان
الرئيس التركي
المرض
مرض عضال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17838
منذ ساعة
باقي على تأريخ الصلاحية ٤ فترات انتخابية .. ما فيه فكة حتى بلوغ سن ٩٠ سنة .. هذه عقلية الحاكم الكارثي في الدول المغلوبة على حكمها

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أحدث التعليقات

كلمات انسان ..
أسأل الله العلي العظيم لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار وان يسكنها الفردوس الأعلى ولهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
Uy
بس تراها رهيبه تذكرون وهي تمس ناصر القصبي ع الطاوله تبي تنقص المصاريف هااااه هههههههههههه
كلمات انسان ..
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وغفر الله لها وجعل الجنه دارها وعظم الله اجركم واسرتكم الكريمة ياسمو...
بلبل البحر
هذا استعباد
حمدي
صراحه ماينلام الهندي جتني ريحه شخان مع ريحة شمس وانا اقراء العنوان.

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