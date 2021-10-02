شاهد.. شاب سعودي يروي قصة نجاح مشروعه بصناعية أبوعريش

جازان (صدى):
تمكن الشاب السعودي "حسن بالصبر" في محافظة أبو عريش بجازان من فتح مشروعه الخاص منذ ٨ سنوات في صناعية "أبوعريش"، وهو عبارة عن ورشة للميكانيكا والسمكرة ولا زال مستمرًا حتى الآن في مشروع عبر قصة نجاح مميزة.
ومن جانبه، قال "حسن" عن مشروعه: "بداياتي كانت هواية السيارات منذ الصغر ثم أخدت الخبرة بدراسة الميكانيكا من والدي وعمي بعدها بدأت أفكر في دراسة سمكرة السيارات".
وأضاف: "حالفني الحظ وصادفت إن في تقديم بالمعهد المهني وأكملت الدورة وكانت منتهية بالتوظيف واتعينت بأحد الشركات وعملت فيها لمدة ٥ سنوات"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".
وتابع: "جاءت لي بعد ذلك فكرة عمل مشروع سمكرة سيارات وتقدمت على ريادة للمنشآت الصغيرة وحالفنا الحظ ونجحنا وشغال دلوقتي في الورشة ما يقارب السبع سنوات وبدأت أكسب من المشروع من بعد ٥ سنوات وبدأ الوضع يتحسن من حيث الخسائر ومعوقات الشغل وتلافي العيوب".