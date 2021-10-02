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شاهد.. شمس الكويتية تتعرض للسخرية بسبب "صور" نشرتها بالخطأ

منذ 4 ساعات
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شاهد.. شمس الكويتية تتعرض للسخرية بسبب "صور" نشرتها بالخطأ

خالد الظفيري (صدى):
وقعت الفنانة شمس الكويتية في موقف محرج بعد عرضها رسائل مزيفة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسائل التي نشرتها "شمس" والتي من المفترض أنها تلقتها من الجمهور: "مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة عنها".

فيما جاء في رسالة أخرى: "أحستني، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك".

واتضح من خلال "الرسائل" أن الفنانة "شمس" قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتظهر لجمهورها بأنها محبوبة وتلاقي إعجاب الجمهور.

وأثارت هذه الرسائل موجة من السخرية ضد "شمس" على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى مراسلة الفنانة لنفسها من أجل إقناع الجمهور بمحبتها.

الفنانة شمس
مواقع التواصل الاجتماعي
شمس الكويتية
السخرية
رسائل خاصة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135371
منذ 4 ساعات
الشكوى لله ..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3899
منذ 4 ساعات
شر..... وكفى
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ 4 ساعات
لابأس من رفع المعنويات احيانا :)
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83205
منذ ساعة
🤔🤔🤔🤔

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
4everx2
والحقيقة لا غرابة اننا ننظر للأستهتار المخيف في الطرق من تفحيط وسرعة وقطع إشارات وحوادث وهذا بسبب ان الدولة م درست كيفية إلزام الناس...
4everx2
وهذا هو سبب التهور والحوادث وقطع الإشارات والسرعة الزائدة في الطرق بسبب ان الناس تراكمت عليهم الديون من مخالفات وغيره وهذا الأمر افقدهم الأمل...
محلل رياضي خبير تحكيم
الطاقم الفني الإداري والمدرب
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الأكل مع الأمراء يفتح النفس .. جعله الله طعام الهناء والعافية

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