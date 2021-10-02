مي العيدان تثير الجدل حول ابنة ياسمين عبدالعزيز (صورة)

أميرة خالد (صدى):
أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل بعدما نشرت صورة تجمع بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وفتاة قالت إنها ابنتها من زوجها الأول.
ونشرت مي العيدان، الصورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" معلقة عليها: "ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. ما شاء الله نسخة منها"، فيما انهالت تعليقات المتابعين والتي جاءت متابينة، حيث قال متابع: "تخيل شبهها"، وقال آخر: "سبحان الله تخيل بنتها شبة منى زكي".
واعترض متابع على وجود شبه بينهما قائلا: "ما في أي شبه، بس نفس زاوية التصوير"، كما نفى متابع آخر أن تكون الفتاة ابنة ياسمين عبدالعزيز قائلا: "مو بنتها اللي في الصورة دي بنت صديقتها".