سنجاب يحول سيارة إلى مخزن للجوز بعدما تركها صاحبها 4 أيام

واشنطن (صدى):
فوجئ أحد سكان مدينة غراند فوركس الأمريكية بوجود كميات كبيرة من الجوز داخل سيارته.
وقضى الرجل يومين في جمع الجوز من سيارته "شيفروليه أفالانش"، حيث تم استعمالها من طرف سنجاب بري للتخزين الشتوي.
وتبين أن الرجل لم يستعمل سيارته لمدة 4 أيام، اعتقد الحيوان أنها المكان المناسب لتخزين طعامه.
وعلق الرجل في منشور له على صفحته في "فيسبوك" قائلا: "مرحبا، تعال واحصل على الجوز الأسود الطبيعي! 42 غالون متاحة. نمت بشكل طبيعي، لقد قطفها سنجاب، سنجاب أحمر على وجه الدقة".
وأضاف: "أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود لأنني سمعت أن ساكن الشجرة الفروي الذي يعمل بجد قد يتقاعد قريبا لأسباب صحية!".