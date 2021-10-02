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سنجاب يحول سيارة إلى مخزن للجوز بعدما تركها صاحبها 4 أيام

منذ 55 دقيقة
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سنجاب يحول سيارة إلى مخزن للجوز بعدما تركها صاحبها 4 أيام

واشنطن (صدى):
فوجئ أحد سكان مدينة غراند فوركس الأمريكية بوجود كميات كبيرة من الجوز داخل سيارته.

وقضى الرجل يومين في جمع الجوز من سيارته "شيفروليه أفالانش"، حيث تم استعمالها من طرف سنجاب بري للتخزين الشتوي.

وتبين أن الرجل لم يستعمل سيارته لمدة 4 أيام، اعتقد الحيوان أنها المكان المناسب لتخزين طعامه.

وعلق الرجل في منشور له على صفحته في "فيسبوك" قائلا: "مرحبا، تعال واحصل على الجوز الأسود الطبيعي! 42 غالون متاحة. نمت بشكل طبيعي، لقد قطفها سنجاب، سنجاب أحمر على وجه الدقة".

وأضاف: "أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود لأنني سمعت أن ساكن الشجرة الفروي الذي يعمل بجد قد يتقاعد قريبا لأسباب صحية!".

 

الجوز
سنجاب
مدينة غراند فوركس
شيفروليه أفالانش

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10239
منذ 10 دقائق
مسكين فقد مخزونة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مسكين فقد مخزونة
محنتي في حبك عذاب
سبحان الله حتى البن صار فيه نوع صلبي و خضيري و قبيلي
بلسم الروح
الله يكون بعونهم
الريان
الجاكيت البني وينه .. لا لا .. امزح
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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