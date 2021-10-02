عُمان تعلن إجازة رسمية بسبب "إعصار شاهين"

مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، إجازة رسمية لموظفي الدولة والقطاع الخاص يومي الأحد والاثنين باستثناء محافظتي ظفار والوسطى ، بسبب "إعصار شاهين" .
وأوضحت السلطنة، أنه نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والاثنين بتاريخ 3 و 4 أكتوبر 2021م إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى.
وأشارت إلى أنه يجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة.