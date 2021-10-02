امرأة تقتل زوجها بطريقة لا تخطر على البال

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة مصرية على قتل زوجها بتحريض من آخرين بهدف سرقته.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة موظف داخل شقتة إذ تبين أن ربة منزل على علاقة بالمجني عليه متزوجة من المجني عليه عرفيا.
واعترفت الزوجة في التحقيقات أنها عقدت العزم على قتل زوجها عرفيا بتحريض من المتهمين الآخرين، لسرقة مبلغ مالي ومتعلقاته واقتسامها فيما بينهم.
وأوضحت أنها يوم الحادث وضعت أقراص منومة للمجنى عليه في شوربة لسان عصفور وسرقة حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، قائلة: «رجعت تاني يوم لقيته لسه حي ضربته طبق صيني على دماغه وهربت»، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.