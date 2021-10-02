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بالفيديو.. قصة "البن الشدوي" الذي تشتهر الباحة بإنتاجه

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة "البن الشدوي" الذي تشتهر الباحة بإنتاجه

الباحة (صدى):
حاز البن الشدوي الذي اشتهرت منطقة الباحة بإنتاجه السمعة الطيبة بسبب جودته حيث كان يسمى "البن الصالبي" من شدة جودته.

وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة، قال أحد تجار البن الشدوي أن البن الشدوي كان يتم النزول به إلى المخواة وقلوة ثم إلى الباحة ويتم توزيعه هناك، لافتًا إلى أنه لم يكن يتم إضافة أي شيء عليه، بحسب تقرير قناة "العربية" .

وأشار إلى أن الآن يتم إضافة الهيل والزعفران وأشياء أخرى إليه، قائلًا أن البن في جبل شدا ينافس العالم بالمنتج القوي وجودة البن الصالبي، فيما أضاف "باريستا" بالمنطقة أنه كلما كان البن مزروع في مكان أعلى كلما كان أطعم وأشهى، فيما تم عمل تجارب على البن الشدوي ليتضح أنه لذيذ في المذاق وله خاصيته، مؤكدًا أنهم يرغبون في تصديره دوليًا.

الباحة
المملكة
المخواة
قلوة
البن الشدوي
البن الصالبي
اليوم العالمي للقهوة

التعليقات

محنتي في حبك عذاب
محنتي في حبك عذاب عدد التعليقات : 6
منذ 13 دقيقة
سبحان الله حتى البن صار فيه نوع صلبي و خضيري و قبيلي

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مسكين فقد مخزونة
محنتي في حبك عذاب
سبحان الله حتى البن صار فيه نوع صلبي و خضيري و قبيلي
بلسم الروح
الله يكون بعونهم
الريان
الجاكيت البني وينه .. لا لا .. امزح
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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