بالفيديو.. شيماء علي: وجهي اليوم فيلم رعب

خالد الظفيري (صدى):
رفضت الممثلة الكويتية شيماء علي الكشف عن وجهها، بعد تلقيها علاج خاص بالبشرة.
ونشرت شيماء علي مقطع فيديو قالت فيه:"وجهي اليوم فيلم رعب، إن شاء الله الدكتورة قالت لي إن 3 أيام ووجهي يبدأ في التقشير، لكن أهم شيء أن الألم راح، هوريكم جزءاً علشان تشوفون، ومستحيل أوريكم وجهي كله، شايفين الاحمرار، احمرار مو طبيعي، المهم إن شاء الله خلال أسبوع كل شيء راح يكون تمام، بشوف النتيجة وأكيد راح أقولكم عليها".
وتابعت:"أنا ما عندي مسام، عندي "خفيفة"، وهذا الأمر يعالج المسام ويشد البشرة والندبات وأثار الحبوب وينقِّي البشرة كاملة، ويجب أن يتم إجراؤها كل 6 أشهر، وأنا لو هموت ما راح أسويها بعد، ما أكذب عليكم هو مؤلم جداً، بس وايد سمعت مدح عليه مو طبيعي، أعرف وايد ناس سوه، والدكتورة أقسمت أني راح أذهب لها مرة ثانية، لأنه يسوي البشرة خيال، ويعالج التجاعيد".
وأنهت الفنانة الكويتية حديثها قائلة:"إن شاء الله يا رب هذا الألم اللي أنا شوفته اليوم النتيجة تكون جيدة، المرحلة الأولى تأخذ 3 أيام احمرار، ثم الوجه يقشر 3 أيام، وأتمنى أن تكون النتيجة جيدة".