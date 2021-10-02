نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. شيماء علي: وجهي اليوم فيلم رعب

منذ 9 ساعات
1624
2
بالفيديو.. شيماء علي: وجهي اليوم فيلم رعب

خالد الظفيري (صدى):
رفضت الممثلة الكويتية ​شيماء علي​ الكشف عن وجهها، بعد تلقيها علاج خاص بالبشرة.

ونشرت شيماء علي مقطع فيديو قالت فيه:"وجهي اليوم فيلم رعب، إن شاء الله الدكتورة قالت لي إن 3 أيام ووجهي يبدأ في التقشير، لكن أهم شيء أن الألم راح، هوريكم جزءاً علشان تشوفون، ومستحيل أوريكم وجهي كله، شايفين الاحمرار، احمرار مو طبيعي، المهم إن شاء الله خلال أسبوع كل شيء راح يكون تمام، بشوف النتيجة وأكيد راح أقولكم عليها".

وتابعت:"أنا ما عندي مسام، عندي "خفيفة"، وهذا الأمر يعالج المسام ويشد البشرة والندبات وأثار الحبوب وينقِّي البشرة كاملة، ويجب أن يتم إجراؤها كل 6 أشهر، وأنا لو هموت ما راح أسويها بعد، ما أكذب عليكم هو مؤلم جداً، بس وايد سمعت مدح عليه مو طبيعي، أعرف وايد ناس سوه، والدكتورة أقسمت أني راح أذهب لها مرة ثانية، لأنه يسوي البشرة خيال، ويعالج التجاعيد".

وأنهت الفنانة الكويتية حديثها قائلة:"إن شاء الله يا رب هذا الألم اللي أنا شوفته اليوم النتيجة تكون جيدة، المرحلة الأولى تأخذ 3 أيام احمرار، ثم الوجه يقشر 3 أيام، وأتمنى أن تكون النتيجة جيدة".

 

البشرة
شيماء علي
تقشير
فن ومشاهير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135369
منذ 3 ساعات
الحمد لله على العفو والعافيه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ ساعة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
كلها كف بالصيني على قوله بعض الناس
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عبدالله
سبحان من زرع محبة هذا الأمير في قلوب البشر
عندما يغيب المساء
القوه لله سبحانه
عندما يغيب المساء
هذا مو عذر ما يبغيها يطلقها

أخر الأخبار

قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 
قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 
منذ 34 ثانية 1007
عمان تدعو مواطنيها إلى مغادرة منازلهم مع اشتداد إعصار شاهين
عمان تدعو مواطنيها إلى مغادرة منازلهم مع اشتداد إعصار شاهين
منذ 18 دقيقة 1241
تحرير مخالفات وغرامات مالية لمساكن عمالية بجدة
تحرير مخالفات وغرامات مالية لمساكن عمالية بجدة
منذ 28 دقيقة 1128
الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"
الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"
منذ 35 دقيقة 1469
بالفيديو.. المواطن هادي العنزي يروي قصة إنقاذه لموقف سيارات من الحريق بالرياض
بالفيديو.. المواطن هادي العنزي يروي قصة إنقاذه لموقف سيارات من الحريق بالرياض
منذ 40 دقيقة 1122
مختص: العزل الحراري للسيارات بنسبة 98% مجرد معلومات مضللة "فيديو"
مختص: العزل الحراري للسيارات بنسبة 98% مجرد معلومات مضللة "فيديو"
منذ 53 دقيقة 1231
مواطنة تكشف عن تجربتها في القفز المظلي وتسلق الصخور "فيديو" 
مواطنة تكشف عن تجربتها في القفز المظلي وتسلق الصخور "فيديو" 
منذ 55 دقيقة 1269
شاهد.. سيارة Grand Cherokee أفضل المركبات رباعية الدفع
شاهد.. سيارة Grand Cherokee أفضل المركبات رباعية الدفع
منذ ساعة 1393
مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"
مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن "فيديو"
منذ ساعة 1450
بالفيديو.. أكاديمي مصري يروي قصة عشقه للأحساء
بالفيديو.. أكاديمي مصري يروي قصة عشقه للأحساء
منذ ساعة 1414