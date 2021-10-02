شخص يقتل والدته شنقاً ليستولى على مجوهراتها

فهمي محمد (صدى):
تخلص شخص من والدته شنقاً للاستيلاء على مبالغ مالية وأساور ذهبية، في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
تفصيلا، أقدم الجاني على قتل والدته شنقا بواسطة شال (وشاح يستخدمه الرجال) وأخذ مبلغا ماليا قدره 1500 دولار، وما يقارب مليون ريال يمني عملة قديمة وجديدة، و4 أسوار ذهب، ولازم ذهب، وخاتم ودبلة، وجنيه ذهب، وحلق أيضاً.
وأوضحت الأجهزة الأمنية بتعز أن نجل الضحية أبلغهم بانزلاق والدته في دورة المياه وتوفيت، وبعد التحقيقات وجمع الأدلة اعترف بارتكابه للجريمة وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والإحالة إلى الجهات الاختصاص.