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شخص يقتل والدته شنقاً ليستولى على مجوهراتها

منذ ساعتين
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شخص يقتل والدته شنقاً ليستولى على مجوهراتها

فهمي محمد (صدى):
تخلص شخص من والدته شنقاً للاستيلاء على مبالغ مالية وأساور ذهبية، في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

تفصيلا، أقدم الجاني على قتل والدته شنقا بواسطة شال (وشاح يستخدمه الرجال) وأخذ مبلغا ماليا قدره 1500 دولار، وما يقارب مليون ريال يمني عملة قديمة وجديدة، و4 أسوار ذهب، ولازم ذهب، وخاتم ودبلة، وجنيه ذهب، وحلق أيضاً.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بتعز أن نجل الضحية أبلغهم بانزلاق والدته في دورة المياه وتوفيت، وبعد التحقيقات وجمع الأدلة اعترف بارتكابه للجريمة وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والإحالة إلى الجهات الاختصاص.

جريمة
اليمن
شخص
المجوهرات
مبالغ مالية
الشنق

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 448
منذ 53 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 448
منذ 53 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مسكين فقد مخزونة
محنتي في حبك عذاب
سبحان الله حتى البن صار فيه نوع صلبي و خضيري و قبيلي
بلسم الروح
الله يكون بعونهم
الريان
الجاكيت البني وينه .. لا لا .. امزح
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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