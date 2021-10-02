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فيل غاضب يهاجم سياح
منذ 8 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135364
منذ 30 دقيقة
ابعدوا عن الفلفول المهبوول ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 53912
منذ 26 دقيقة
تضايق منهم
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أحدث التعليقات
ترنج
الله يرزقه لكنه قفل ورشته الي في اضم الله يعوضه خير
عرفج
نقص منها اجار الورشه والكهربه ورواتب العمال وتجديدهم ومخالفات البلديه وش يبقى
ولد محمد .
يا اخوان انا احب وحده إماراتيه وانا سعودي اقدر اتزوجها اذا انا ظابط ؟💔💔
ولد محمد .
يا اخوان انا احب وحده إماراتيه وانا سعودي اقدر اتزوجها اذا انا ظابط ؟💔💔
ابو عمار
اول مره اسمع ان فيه احد يأكل الطين
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