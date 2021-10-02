امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها لسبب صادم

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها طعنًا بمشاركة عشيقها بسبب منعها من الخروج من المنزل.
تعود التفاصيل عندما استعانت السيدة بعشيقها للتخلص من زوجها، فحضر العشيق إلى الشقة حال تغفيل الزوجة للضحية، بإيهامه أنها تريد شيئا من داخل خزانة الملابس الخاصة بهما.
وطعن العشيق الزوج بسكين أدت لمصرعه، وذلك أثناء فتحه خزانة الملابس لإحضار الأموال لزوجته التي طلبتها منه من داخلها، ثم ظهرت زوجته أمام عينيه لتضحك بصوت عال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على المتهمين، بعد تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة جارهم داخل الشقة.