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امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها لسبب صادم

منذ ساعة
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امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها لسبب صادم

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها طعنًا بمشاركة عشيقها بسبب منعها من الخروج من المنزل.

تعود التفاصيل عندما استعانت السيدة بعشيقها للتخلص من زوجها، فحضر العشيق إلى الشقة حال تغفيل الزوجة للضحية، بإيهامه أنها تريد شيئا من داخل خزانة الملابس الخاصة بهما.

وطعن العشيق الزوج بسكين أدت لمصرعه، وذلك أثناء فتحه خزانة الملابس لإحضار الأموال لزوجته التي طلبتها منه من داخلها، ثم ظهرت زوجته أمام عينيه لتضحك بصوت عال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على المتهمين، بعد تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة جارهم داخل الشقة.

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طعن
امرأة
سكين
عشيق

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 444
منذ 55 دقيقة
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا

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أحدث التعليقات

يوسف العسيس
الحمد لله اللي خلف ما مات اسال الله ان يغفر لهم جميعا ولكل اموات المسلمين
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الشكر الهويش والمباركه الداعم تركي الخضير في الفار ماقصرو الف مبروووووك

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