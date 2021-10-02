طريقة الحصول على خدود وردية متوهجة

أميرة خالد (صدى):
تسعى الكثير من الفتيات للبحث عن طريقة للحصول على خدود وردية متوهجة وتوريد الوجنتين، حيث أنها تعتبر سمة من سمات الجمال، وتضيف على إطلالة الفتاة جاذبية خاصة ومميزة.
ويمكن الحصول على خدود وردية متوهجة وتوريد الوجنتين عن طريق عدة خطوات وهي
أحمر الخدود الوردي
يعتبر شراء أحمر الخدود المركز أسهل طريقة للحصول على توهج وردي. لكن لا يستمر أحمر الخدود على مدار اليوم، ومع ذلك، يمكن استخدام بخاخ تثبيت المكياج ليستمر لفترة طويلة
العناية المناسبة بالبشرة
يتسبب الفشل في العناية بالبشرة في أن تبدو الخدود باهتة. ويجب البحث عن روتين للبشرة مناسب عن طريق غسل الوجه كل ليلة ووضع مرطب ستحصلين على هذا التوهج دون الحاجة إلى استخدام المكياج.
تدليك وتقشير الوجه
يساعد تدليك الوجنتين وتقشيرهما على تدفق الدم إلى سطح الوجه، وبالتالي سيمنحك أحمر خدود أو توهجاً طبيعياً. التدليك المستخدم مع التقشير يقضي على خلايا الجلد الميتة ويمنح الوجنتين لمعاناً مشرقاً وصحياً.
الماء الدافئ
يحدث أن يتغيّر لون بشرتك للزهري عندما تجلسين في حمام ساخن أو دافئ لفترة من الوقت. يعمل هذا المفهوم نفسه مع وجنتيك، لذا يمكنك رش وجهك ببعض الماء الدافئ، ولكن هذا على الأرجح سيمنحك توهجاً مؤقتاً، وليس توهجاً يدوم طوال اليوم.
النوم الكافي
الحصول على قسط كافٍ من النوم له علاقة بالحفاظ على توهج صحي فالمرأة التي لا تحصل على قسط كافٍ من النوم تصاب بالتعب والإرهاق وسيظهر ذلك على وجهها.