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بالفيديو.. انفعال وعصبية مدرب الاتحاد على اللاعبين بين الشوطين

منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. انفعال وعصبية مدرب الاتحاد على اللاعبين بين الشوطين

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، غضب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق الاتحاد، بين شوطي ديربي جدة أمام الأهلي رغم الفوز بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كوزمين كونترا بغضب وهو يصرخ في وجه اللاعبين بين الشوطين: "ما هذا ، لا تنظيم لا شراسه ، الأهلي لا يملك شيء ، الشوط الثاني نريد الفوز"؛ ليؤكد بعد المباراة أن سبب غضبه هن لأن الجماهير كانت تستحق أن تغادر الملعب سعيدة بفريقها.

وصرح مدرب الاتحاد بعد المباراة: "كنت غاضبًا بين شوطي المباراة، وأبلغت اللاعبين بأنهم لا يستحقون الحماس الجماهيري في المدرجات"، مضيفًا: "الجماهير كانت تستحق أن تغادر المدرجات سعيدة، وأشكرهم على هذا التواجد الكبير".

الاتحاد
الأهلي
غضب
كوزمين
دوري المحترفين

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1000
منذ 26 دقيقة
المدرب القوي هو من يقدر الجماهير ويحترق من الداخل لأخطاء الفريق شكرا يا كونترا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
يا فهد: نريد تقليد ميسي في فنياته ومراوغاته وتسديداته ..
أبو كنان
المدرب القوي هو من يقدر الجماهير ويحترق من الداخل لأخطاء الفريق شكرا يا كونترا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ فور إفر ، معاك حق وكلامك عين العقل ، لاهنت ..

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