بالفيديو.. انفعال وعصبية مدرب الاتحاد على اللاعبين بين الشوطين

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، غضب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق الاتحاد، بين شوطي ديربي جدة أمام الأهلي رغم الفوز بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال كوزمين كونترا بغضب وهو يصرخ في وجه اللاعبين بين الشوطين: "ما هذا ، لا تنظيم لا شراسه ، الأهلي لا يملك شيء ، الشوط الثاني نريد الفوز"؛ ليؤكد بعد المباراة أن سبب غضبه هن لأن الجماهير كانت تستحق أن تغادر الملعب سعيدة بفريقها.
وصرح مدرب الاتحاد بعد المباراة: "كنت غاضبًا بين شوطي المباراة، وأبلغت اللاعبين بأنهم لا يستحقون الحماس الجماهيري في المدرجات"، مضيفًا: "الجماهير كانت تستحق أن تغادر المدرجات سعيدة، وأشكرهم على هذا التواجد الكبير".