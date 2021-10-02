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العقيل: الإعصار المداري "شاهين" خطير لكنه لن يصل إلى ‎المملكة

منذ ساعتين
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العقيل: الإعصار المداري "شاهين" خطير لكنه لن يصل إلى ‎المملكة

الرياض (صدى):
قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أت الإعصار المداري شاهين خطير وقادم نحو سواحل سلطنة عُمان، وأنه لن يصل إلى سواحل المملكة الشرقية.

وأوضح العقيل أن شاهين هو إعصار خطير وسيضرب السواحل العمانية خلال الـ24 ساعة القادمة، ابتداء من غدٍ الأحد، مبينا أن الاعصار شاهين وبمجرّد دخوله إلى اليابسة سيتحول إلى عاصفة مدارية، ومن ثَمّ منخفض جوي.

وفي وقت سابق، أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه يتابع على مدار الساعة تطورات إعصار «شاهين» في بحر العرب، لتقديم التقارير وإمداد الجهات المستفيدة، كون المملكة عضواً في اللجنة الإقليمية لمراقبة الأعاصير في خليج البنقال وبحر العرب.

 

عمان
شاهين
منخفض جوي
الإعصار المداري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135333
منذ ساعة
الله يجنب عنا الكوارث ويحمينا بحمايته اللتي لا تضام ، واحواننا المسلمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
حتى الدود مش عاوز اعضائك لا كثر الله من امثالك
بلسم الروح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزغاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
العمييد
ههههههههههههه مافي الا جلد عذر البليد مسح السبورة
احمد
مهم تثبيتكم للخبر..

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