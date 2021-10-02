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حقيقة القبض على سارة الكندري وأحمد العنزي بتهمة النصب

منذ ساعتين
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حقيقة القبض على سارة الكندري وأحمد العنزي بتهمة النصب

أميرة خالد (صدى):
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلقاء السلطات الكويتية أنباء عن القبض على المدّون أحمد العنزي وطليقته سارة الكندري بتهمة النصب على مصممة أزياء

وقالت "شبكة الكويت" المحلية عبر تويتر أن شرطة منطقة السالمية في محافظة حولي، ألقت القبض على سارة الكندري وزوجها، مشيرة إلى أن النجمين نصبا على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي (نحو 100 ألف دولار أمريكي).

بينما لم يصدر تعليق رسمي من الثنائي على هذه الأنباء، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الثنائي قد انفصلا عن بعضهما مؤخرًا، ودارت حرب تصريحات واتهامات بينهما على مواقع التواصل، وذلك عقب قيام سارة بتوثيق ونشر صور أدلة تعرضها للعنف. وبعدها نشر العنزي وثيقة الطلاق من الفاشينيستا الكويتية بعد أن اتهمته الأخيرة بإجبارها على الأفعال المخلة.

الاحتيال
النصب
سارة الكندري
أحمد العنزي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135333
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. فساد في فساد .. الله يكفينا شرهم وأذاهم ولا فالنا فالهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
حتى الدود مش عاوز اعضائك لا كثر الله من امثالك
بلسم الروح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزغاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
العمييد
ههههههههههههه مافي الا جلد عذر البليد مسح السبورة
احمد
مهم تثبيتكم للخبر..

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