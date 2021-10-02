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حساب المواطن يؤكد عدم احتساب المستفيد الرئيسي ضمن عدد التابعين

منذ 3 ساعات
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حساب المواطن يؤكد عدم احتساب المستفيد الرئيسي ضمن عدد التابعين

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم احتساب المستفيد الرئيسي ضمن عدد التابعين المؤهلين في دراسة الأهلية؛ حيث تظهر نتيجة أهلية المستفيد الرئيسي من خلال "دراسة الأهلية، حالة الأهلية" .

وأقر حساب المواطن، في وقت سابق، عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

 

 

المملكة
حساب المواطن
التابعين
دراسة الأهلية
المستفيد الرئيسي

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 249
منذ ساعة
كرم من الكريم من إنشاء حساب للمواطن والخير قادم انشاءالله من وجه الخير حبيبنا وزعيمنا.

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
حتى الدود مش عاوز اعضائك لا كثر الله من امثالك
بلسم الروح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزغاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
العمييد
ههههههههههههه مافي الا جلد عذر البليد مسح السبورة
احمد
مهم تثبيتكم للخبر..

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