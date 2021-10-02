حساب المواطن يؤكد عدم احتساب المستفيد الرئيسي ضمن عدد التابعين

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم احتساب المستفيد الرئيسي ضمن عدد التابعين المؤهلين في دراسة الأهلية؛ حيث تظهر نتيجة أهلية المستفيد الرئيسي من خلال "دراسة الأهلية، حالة الأهلية" .
وأقر حساب المواطن، في وقت سابق، عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.
وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.