الصحة توضح طريقة استخدام الخيط السنّي

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة، أن الخيط السني يُعد من أهم الطرق لتنظيف الأسنان، مستعرضة طريقة استخدامه بشكل صحيح حفاظاً على صحة الأسنان.
وأوضحت أن طريقة تنظيف الأسنان بالخيط تتم من خلال لف حوالي 25 سم من الخيط حول الأصبعين الوسطيين من اليدين، ومن ثم استخدام الإبهام والسبابة لتمرير 2 سم من الخيط السني بين الأسنان، مبينة أنه يتم بعدها المسك بالخيط وتمريره بين الأسنان برفق، ثم ثنيه بشكل نصف دائرة للخارج باتجاه اللثة، قبل أن يتم سحبه للأعلى والأسفل ويكتمل لباقي الأسنان.
وأضافت الصحة أنه يمكن استخدام فرشاة ما بين الأسنان في حالة وجود فراغات كبيرة أو تركيبات أو تقويم الأسنان