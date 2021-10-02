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الصحة توضح طريقة استخدام الخيط السنّي

منذ 3 ساعات
1604
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الصحة توضح طريقة استخدام الخيط السنّي

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة، أن الخيط السني يُعد من أهم الطرق لتنظيف الأسنان، مستعرضة طريقة استخدامه بشكل صحيح حفاظاً على صحة الأسنان.

وأوضحت أن طريقة تنظيف الأسنان بالخيط تتم من خلال لف حوالي 25 سم من الخيط حول الأصبعين الوسطيين من اليدين، ومن ثم استخدام الإبهام والسبابة لتمرير 2 سم من الخيط السني بين الأسنان، مبينة أنه يتم بعدها المسك بالخيط وتمريره بين الأسنان برفق، ثم ثنيه بشكل نصف دائرة للخارج باتجاه اللثة، قبل أن يتم سحبه للأعلى والأسفل ويكتمل لباقي الأسنان.

وأضافت الصحة أنه يمكن استخدام فرشاة ما بين الأسنان في حالة وجود فراغات كبيرة أو تركيبات أو تقويم الأسنان

الصحة
فرشاة
تنظيف الأسنان
الخيط السني

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 673
منذ 59 دقيقة
طريقه بدائيه يا وزارة الصحه...
ثبتو الخبر على الشريط حتى اثبت لكم ان نصيحتي افضل..
احمد
احمد عدد التعليقات : 673
منذ 56 دقيقة
مهم تثبيتكم للخبر..

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
حتى الدود مش عاوز اعضائك لا كثر الله من امثالك
بلسم الروح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزغاته
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
العمييد
ههههههههههههه مافي الا جلد عذر البليد مسح السبورة
احمد
مهم تثبيتكم للخبر..

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