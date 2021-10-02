امرأة تفارق الحياة بعد إصابتها بطلق ناري بالخطأ على يد زوجها

القاهرة (صدى):
فارقت سيدة الحياة داخل أحد المستشفيات في مصر بعد مرور 20 يوما علي إصابتها بطلق ناري في البطن من بندقية خرطوش كان يلعب بها زوجها.
وأوضحت التحريات، أن زوج السيدة يعمل "خفيرا" للحراسة وأثناء اللعب بسلاح ناري «بندقية خرطوش» غير مرخصة داخل منزله خرجت طلقة أصابت الزوجة؛ ليحملها الزوج والجيران إلى المستشفى في حالي حرجة، دخلت على إثرها غرفة الرعاية المركزة، ولكن فارقت الحياة مؤخرًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه كان ينظف السلاح الناري وخرجت منه طلقة بطريق الخطأ أصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 45 يوما.