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امرأة تفارق الحياة بعد إصابتها بطلق ناري بالخطأ على يد زوجها

منذ ساعتين
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امرأة تفارق الحياة بعد إصابتها بطلق ناري بالخطأ على يد زوجها

القاهرة (صدى):
فارقت سيدة الحياة داخل أحد المستشفيات في مصر بعد مرور 20 يوما علي إصابتها بطلق ناري في البطن من بندقية خرطوش كان يلعب بها زوجها.

وأوضحت التحريات، أن زوج السيدة يعمل "خفيرا" للحراسة وأثناء اللعب بسلاح ناري «بندقية خرطوش» غير مرخصة داخل منزله خرجت طلقة أصابت الزوجة؛ ليحملها الزوج والجيران إلى المستشفى في حالي حرجة، دخلت على إثرها غرفة الرعاية المركزة، ولكن فارقت الحياة مؤخرًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه كان ينظف السلاح الناري وخرجت منه طلقة بطريق الخطأ أصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 45 يوما.

 

مصر
حادث
قتل
طلق ناري

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3897
منذ 55 دقيقة
الله لا يبلانا .. بيروح لعشماوي يلعب بالمشنقة برقبته
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83237
منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

احمد
الحوثي لن يحرك ساكن ولن يهز جبلاً بصواريخه ومسيراته..مجرد مفرقعات ... الحل معه هو بوجود مخابرات مميزه تستطيع تحديد مواقع رأس الافعى... تمنيت المشاركه...
يوسف العنزي
الحق على من يقبل بمثل هذه الشروط بنات الناس الي يبون الستر والعفه و تكوين اسرة موجودين في كل بيت
أبو عبدالله الحربي
سعودية محصنة بفضل ألله وجاري التحصين بالصحة والسلامة لشعب المحصن من أي آفات فكرية واجتماعية رؤية تحصين نحسد عليها فضل شاكر لك يقائدنا .
بـو عـابـد.
اتسغفرالله كيف رجل مع رجل ذا واضح انه كذب؟
الريان
مشروب اكثر من نصه سكر وماء . ويمنع الموطن من العرض ( انها العنصريه) نطالب بااحالة المصور والموضف وصاحب الاعلان لتحقيق

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