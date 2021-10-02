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الربع الخالي عام 1403
منذ 8 دقائق
70
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135326
منذ 3 دقائق
الله من النفاه والبساطه وراحة البال بين تلك الرماال ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
الله من النفاه والبساطه وراحة البال بين تلك الرماال ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..
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