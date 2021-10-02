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فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا

منذ 23 دقيقة
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فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا

عادل الحربي (صدى):
استقبل الأمير متعب بن عبد الله وإخوانه، أمس الجمعة، عدد من الأمراء الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "صور آل سعود" توافد أمراء ومواطنين إلى مكان العزاء، حيث كان الأمير متعب في مقدمة مستقبليهم.

وظهر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز خلال تعازيه في الفقيدة الاميرة هلا، التي أعلن الديوان الملكي وفاتها يوم الخميس الماضي.

والأميرة هلا هي نجلة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله- من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز.

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الملك عبدالله
الديوان الملكي
متعب بن عبدالله
الاميرة هلا
الامير محمد بن عبدالرحمن

التعليقات

ماجد
ماجد عدد التعليقات : 1
منذ 16 دقيقة
الله يرحمها ويرحم ابوها الملك عبدالله ويجعل مثواهم الجنة .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135326
منذ 9 دقائق
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53891
منذ 4 دقائق
الله يرحمها و يغفر لها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
الله من النفاه والبساطه وراحة البال بين تلك الرماال ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..

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