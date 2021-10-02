فهد المولد يلفت الأنظار بتقليد ميسي

طلال الغامدي (صدى):
لفت فهد المولد لاعب الاتحاد الأنظار خلال ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب عبدالله الفيصل ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقلد المولد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته الأخيرة مع فريقه باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
واستلقى فهد المولد على الأرض خلف الحائط البشري لفريق الاتحاد في إحدى الكرات الثابتة، لمنع أي تسديدة أرضية لفريق الأهلي.
وانتهى ديربي جدة بفوز الاتحاد 2 -0 على الأهلي ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ13.