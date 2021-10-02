سيدة أعمال أفغانية تتحدى طالبان بـ "الزعفران"

كابول (صدى):
قررت سيدة أعمال أفغانية، عدم الصمت أمام محاربة عناصر حركة طالبان لعمل المرأة، متعهدة بتوظيف مئات النساء في حقول الزعفران.
وتقول سيدة الأعمال "شفيقة عطائي": "سنرفع أصواتنا حتى تصل إلى مسامعهم، لن نمكث في المنازل مهما حصل، بذلنا جهودا كبيرة".
وتقوم شركة "زعفران بشتون زرغون للنساء" التي أسستها عطائي بإنتاج وتصدير نوع التوابل الأغلى ثمنا في العالم مستخدمة أيدي عاملة تقتصر بالكامل على النساء.
يأتي ذلك في وقت تستبعد فيه طالبان عدد متزايد النساء، من الحياة العاملة منذ استولت على السلطة في أفغانستان.