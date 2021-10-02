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سيدة أعمال أفغانية تتحدى طالبان بـ "الزعفران"

منذ ساعة
1266
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سيدة أعمال أفغانية تتحدى طالبان بـ "الزعفران"

كابول (صدى):
قررت سيدة أعمال أفغانية، عدم الصمت أمام محاربة عناصر حركة طالبان لعمل المرأة، متعهدة بتوظيف مئات النساء في حقول الزعفران.

وتقول سيدة الأعمال "شفيقة عطائي": "سنرفع أصواتنا حتى تصل إلى مسامعهم، لن نمكث في المنازل مهما حصل، بذلنا جهودا كبيرة".

وتقوم شركة "زعفران بشتون زرغون للنساء" التي أسستها عطائي بإنتاج وتصدير نوع التوابل الأغلى ثمنا في العالم مستخدمة أيدي عاملة تقتصر بالكامل على النساء.

يأتي ذلك في وقت تستبعد فيه طالبان عدد متزايد النساء، من الحياة العاملة منذ استولت على السلطة في أفغانستان.

عمل المرأة
افغانستان
طالبان
الزعفران

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53891
منذ ساعة
الله يكون في عون الافغان جميعا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135326
منذ 57 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
الله من النفاه والبساطه وراحة البال بين تلك الرماال ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..

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