فيديو..مشجع للسومة: "روح سوّ فتوش مع خالتك"

نواف السالم (صدى):
ظهر أحد مشجعي النادي الأهلي، مهاجمًا اللاعب عمر السومة لحظة خروجه من أرض الملعب عقب نهاية لقاء الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المشجع لعمر السومة خلال مقطع فيديو متداول: "برا، وروح سوي فتوش مع خالتك"، معربا عن غضبه بعد هزيمة الأهلي أمام الاتحاد.
وانتهى ديربي جدة بفوز الاتحاد 2 -0 على الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد الأمير عبد الله الفيصل.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ13.
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