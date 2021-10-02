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فيديو..مشجع للسومة: "روح سوّ فتوش مع خالتك"

منذ ساعة
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فيديو..مشجع للسومة: "روح سوّ فتوش مع خالتك"

نواف السالم (صدى):
ظهر أحد مشجعي النادي الأهلي، مهاجمًا اللاعب عمر السومة لحظة خروجه من أرض الملعب عقب نهاية لقاء الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المشجع لعمر السومة خلال مقطع فيديو متداول: "برا، وروح سوي فتوش مع خالتك"، معربا عن غضبه بعد هزيمة الأهلي أمام الاتحاد.

وانتهى ديربي جدة بفوز الاتحاد 2 -0 على الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ13.

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دوري المحترفين
ديربي جدة
عمر السومة
الاتحاد والأهلي

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 998
منذ ساعة
أنا اتحادي ولكن السومة ما قصر صنع وسدد ولكن غروهي كان حارسا عملاقا
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1322
منذ 37 دقيقة
ايش هذا الفكر المتخلف السومه ماقصر صراحة سوا اللي عليه روح انتقد مدربكم الغبي بتغيراته المتأخرة لو نزل المقهوي والموشر من بداية المباراة كان تغيرت النتيجة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
الله من النفاه والبساطه وراحة البال بين تلك الرماال ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..
ماجد
الله يرحمها ويرحم ابوها الملك عبدالله ويجعل مثواهم الجنة .

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