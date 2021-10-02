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فلكية جدة: بدء توقف الاتصالات مع المريخ اليوم

منذ 50 دقيقة
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فلكية جدة: بدء توقف الاتصالات مع المريخ اليوم

جدة (صدى):
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه بدءًا من اليوم السبت الثاني من أكتوبر 2021 ، ستوقف مراكز التحكم على الأرض الاتصال مع مسابيرها سواء تلك العاملة في مدار حول المريخ أو على سطحه ويستمر لمدة أسبوعين بسبب الشمس.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن المريخ يقترب من الشمس استعدادا لما يسمى "الاقتران الشمسي"، فخلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري، سيكون الكوكب الأحمر على بعد درجتين من الشمس وهذا سيجعل وكالات الفضاء توقف الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل عامين تقريبًا حيث تصبح الشمس بين الأرض والمريخ وفي هذا الوقت لا يمكننا رؤية المريخ ، ولا تستطيع المسابير رؤيتنا.

وقال أبو زاهره "لذلك لا أحد يحاول إرسال تعليمات جديدة إلى المريخ أثناء الاقتران الشمسي. من المستحيل التنبؤ بالمعلومات التي قد تُفقد بسبب التداخل من اندفاعات الراديو الشمسية أو التشوهات بسبب الانكسار في الغلاف الجوي للشمس، ولو تلقى المسبار أوامر ناقصة ممكن أن يعرضه لمشاكل كبيرة جدا لذلك خلال وقت " الاقتران الشمسي" قد يتم إرسال قوائم مهام بسيطة تشمل فحص أنظمة المسبار" .

وأضاف "كذلك إذا قام المسبار بإرسال إشارات فسوف تتداخل معها الجسيمات المشحونة من الشمس، مما يتسبب في فقدان شيء من تلك البيانات التي تصل إلينا ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة حيث يمكن جعل المسبار يقوم بإعادة إرسال تلك البيانات لاحقًا".

يشار إلى أن هناك حاليا ثلاثة مسابير متجولة عاملة على سطح المريخ ، وهي : كيوريوسيتي، بيرسيفيرانس، وكلاهما تديرهما وكالة ناسا بالإضافة إلى المسبار المتجول زورونغ ، وهو جزء من مهمة تيانوين-1 التابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

إضافة لذلك هناك ثمانية مسابير مدارية حول المريخ تقوم بدراسة الكوكب وهي : مارس اوديسي ، مارس إكسبريس، مارس ريكونيسانس أوربيتر، مهمة مارس أوربيتر ، مارفن، تريس غاز أوربيتر ، تيانوين-1 ، ومسبار الأمل التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت بكميات هائلة من المعلومات حول المريخ.

المريخ
فلكية جدة
الغلاف الجوي
الاقتران الشمسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135321
منذ 5 دقائق
سبحان خالق الافلاك ومديرها ومدبرها بعلمه وحكمته ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومديرها ومدبرها بعلمه وحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ممتاز جدا
د محمد ماجد بخش
شغلونا معهم .. واشغلونا بهم .. صادروا سياراتهم.. وهكذا يكونون عبرة
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه نصاب

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