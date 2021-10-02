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إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"

منذ 37 دقيقة
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إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، موافقتها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، بدلا من أن يأكلها الدود وتذهب في التراب.

وقالت إلهام شاهين: "ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان ده خير للبشرية، وقلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايزه أتبرع بأعضاء جسدي".

وأضافت: "وصيت عائلتي بالتبرع بأعضائي بعد وفاتي، أتمنى أكون قدوة لغيري، هذا شيء محترم وأكيد ربنا هيجزينا عليه".

وتابعت:" أي جزء في جسم إنسان حياته انتهت ممكن ينقذ به شخص آخر يكون عملنا خير كبير جدا، وهذا شيء إنساني، والجثة الميتة ستفنى وسيأكلها التراب والدود".

مصر
منوعات
فن
الهام شاهين
التبرع بالاعضاء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53867
منذ 28 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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