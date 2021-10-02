إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، موافقتها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، بدلا من أن يأكلها الدود وتذهب في التراب.
وقالت إلهام شاهين: "ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان ده خير للبشرية، وقلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايزه أتبرع بأعضاء جسدي".
وأضافت: "وصيت عائلتي بالتبرع بأعضائي بعد وفاتي، أتمنى أكون قدوة لغيري، هذا شيء محترم وأكيد ربنا هيجزينا عليه".
وتابعت:" أي جزء في جسم إنسان حياته انتهت ممكن ينقذ به شخص آخر يكون عملنا خير كبير جدا، وهذا شيء إنساني، والجثة الميتة ستفنى وسيأكلها التراب والدود".