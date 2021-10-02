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تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية

منذ 5 ساعات
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تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وقد نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا.

ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني
الحوثي
احد المسارحة
شظايا
طائرة مسيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135329
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135329
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ...

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الله يكرم النعمة 😷
ع. س. ع
والهويش هل سيستمر أم انتهت مهمته
ع. س. ع
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو وليد
خلي الدود يتسمم احسن من عباد الله المساكين
4everx2
بعض الشروط لبسوها شراعي😹🤭

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