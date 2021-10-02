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خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة

منذ ساعة
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خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة

علي القحطاني (صدى):
توقع خبير الأرصاد علي الحربي، نتائج إيجابية و"مُفرحة" لإعصار شاهين على عدد من المناطق بالمملكة -على حد قوله-.

وقال الحربي: "قيمة الكتلة الرطبة جداً من أثر إعصار شاهين والتي ستتقدم غرباً، سيكون لها بأمر الله نتائج مفرحة لوسط صحراء الربع الخالي وجنوب الوسطى وشرق المرتفعات والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنحدراتها وسواحلها".

وأضاف الحربي : "سنشاهد بأمر الله تغيرًا كبيرًا في تحديث النماذج للأمطار تبعاً لقيمة هذا النشاط"، مشيرًا إلى أن "مناطق جنوب وسط المملكة ومرتفعات السراة الجنوبيه والغربية ستحضى بخير وأمطار واسعة".

وكانت سلطنة عمان قد حذرت من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أمس الجمعة، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وأوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجياً ابتداء من اليوم السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

عمان
الطقس
الارصاد
اعصار شاهين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135312
منذ ساعة
الله يعطينا من خيره ويكفينا شره ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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