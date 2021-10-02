فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"

القاهرة (صدى):
صرحت الفنانة المصرية فيفي عبده، بأنها لم تكتف من تقديم الأعمال الفنية، ولن تقرر الاعتزال من الرقص أو التمثيل في الفترة الحالية.
وقالت فيفي عبده في تصريحات تلفزيونية: "أنا مشبعتش من الفن، ده بيبقى في الدم، وهعتزل الرقص لما ربنا يريد، ومش هتوب، هتوب عن إيه؟ أنا مقتنعة باللي بعمله ودي مش اسمها توبة، ربنا رب قلوب".
وعن رأيها في كتابة لقب راقصة على القبر بعد وفاتها، أكدت أنها لا تقبل وضع لقب راقصة أعلى القبر الخاص بها، مشيرةً إلى أنها صممت المدفن الخاص بها كي يُشبه مدفن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي يفصل بينهما شارع فقط في المسافة.
وأضافت فيفي عبده: "يمكن أكون غلطانة في اللي بقوله ولكن اللفظ غلط وربنا هو اللي بيحاسب مش أنا"، موضحة: "ربنا يسامحني أنا بحب الرقص جدًا، وحاجة بتديني طاقة إيجابية ليا أنا، وبكون سعيدة، ومخلصة في عملي وبحبه، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة".