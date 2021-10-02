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فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"

منذ ساعة
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فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"

القاهرة (صدى):
صرحت الفنانة المصرية فيفي عبده، بأنها لم تكتف من تقديم الأعمال الفنية، ولن تقرر الاعتزال من الرقص أو التمثيل في الفترة الحالية.

وقالت فيفي عبده في تصريحات تلفزيونية: "أنا مشبعتش من الفن، ده بيبقى في الدم، وهعتزل الرقص لما ربنا يريد، ومش هتوب، هتوب عن إيه؟ أنا مقتنعة باللي بعمله ودي مش اسمها توبة، ربنا رب قلوب".

وعن رأيها في كتابة لقب راقصة على القبر بعد وفاتها، أكدت أنها لا تقبل وضع لقب راقصة أعلى القبر الخاص بها، مشيرةً إلى أنها صممت المدفن الخاص بها كي يُشبه مدفن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي يفصل بينهما شارع فقط في المسافة.

وأضافت فيفي عبده: "يمكن أكون غلطانة في اللي بقوله ولكن اللفظ غلط وربنا هو اللي بيحاسب مش أنا"، موضحة: "ربنا يسامحني أنا بحب الرقص جدًا، وحاجة بتديني طاقة إيجابية ليا أنا، وبكون سعيدة، ومخلصة في عملي وبحبه، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة".

مصر
فيفي عبده
فن
الرقص الشرقي

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 46
منذ ساعة
الثالثه ثابته اتقي ربك وتوبي انتي كبيره بالعمر وربي امهلك مرتين وشفاك وعفاك اشكريه واحمدي ربك على العافيه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53867
منذ 49 دقيقة
طيب يا ست فيفي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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