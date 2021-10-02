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ضبط مقيمين نشرا مقطعًا مضللًا لزيادة المتابعين بالجوف

منذ ساعتين
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ضبط مقيمين نشرا مقطعًا مضللًا لزيادة المتابعين بالجوف

الجوف (صدى):
ضبطت شرطة منطقة الجوف، مقيمين اثنين، ظهرا في مقطع فيديو متداول يتضمن صوت إطلاق أعيرة نارية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، أن الفيديو المتداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي من أمام محل تجاري بمحافظة القريات، ويصاحبه صوت إطلاق أعيرة نارية، كانت عبارة عن مؤثرات صوتية أضافها ونشرها مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن فعلهما للترويج لحسابهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الجوف
شرطة الجوف
النيابة العامة
العقيد يزيد النومس

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53867
منذ 46 دقيقة
ادبوهم ثم رحلوهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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