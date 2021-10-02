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فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش

منذ 13 ساعة
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فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش

عادل الحربي (صدى):
أكد المحامي عبدالله مولود، أن عدم احتشام المرأة في الأماكن العامة لا يعد عذرا للمتحرش، ولا يعفيه من العقوبة.

وقال مولود خلال برنامج "يا هلا" : "لا يعفى مرتكب جريمة التحرش بأن الطرف الآخر كان بملابس مغرية، بصرف النظر عن الحلال والحرام فيما يخص ملابس المتحرش بها".

وأضاف: "لا يُنظر بهذا التبرير، والله تعالى أمر بغض البصر، ولو كان لباس المرأة أحد المسببات التي تتيح أو تبرر الفعل لورد بالآية الكريمة -قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-".

التحرش
برنامج يا هلا
قانون التحرش
عبدالله مولود

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8547
منذ 11 ساعة
التبرج جريمه لاتقل عن جريمة التحرش
الاثنين يجب انزال اشد العقوبه عليهم حتى تستقيم الامور
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 205
منذ 10 ساعات
نعم وضع الاموال في الشارع لايعني ان ياتي شخص لسرقتها
وترك السيارة في وضع التشغيل وفيها المفتاح لايبرر سرقتها
فالسرقة حرام
لكن هل نضع اموالنا في الشوارع بدل البنوك ونترك السيارة في وضع التشغيل وفيها المفتاح وليس فيها احد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17815
منذ 9 ساعات
تحية للعفة والعفاف والعفيفين والعفيفات .. وعسى الطهر دائم .. يا بتول ولنا في قصة نبي الله يوسف العبرة والعظة.. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53892
منذ 9 ساعات
ما فيه شك ان التحرش مرفوض ولا يحق لاحد ان يتحرش بالمراءه ولكن المراءه الغير محتشمه في لبسها تدعو الاخرين الى التحرش بها ويجب معاقبتها
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 756
منذ 8 ساعات
التبرج وعدم الأحتشام والتعطر ما هو الا مناداة لذيئاب البشرية . بلاشي كلام فاضي يامن يدعي انه محامي
الفارسي
الفارسي عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
الله حسيبك يوم تضاد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالستر والعفاف (ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين)

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مسكين فقد مخزونة
محنتي في حبك عذاب
سبحان الله حتى البن صار فيه نوع صلبي و خضيري و قبيلي
بلسم الروح
الله يكون بعونهم
الريان
الجاكيت البني وينه .. لا لا .. امزح
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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