فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش

عادل الحربي (صدى):
أكد المحامي عبدالله مولود، أن عدم احتشام المرأة في الأماكن العامة لا يعد عذرا للمتحرش، ولا يعفيه من العقوبة.
وقال مولود خلال برنامج "يا هلا" : "لا يعفى مرتكب جريمة التحرش بأن الطرف الآخر كان بملابس مغرية، بصرف النظر عن الحلال والحرام فيما يخص ملابس المتحرش بها".
وأضاف: "لا يُنظر بهذا التبرير، والله تعالى أمر بغض البصر، ولو كان لباس المرأة أحد المسببات التي تتيح أو تبرر الفعل لورد بالآية الكريمة -قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-".