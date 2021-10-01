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والدة ضحية الأفعى تكشف تفاصيل الحادث: لم نجد أثر للكوبرا

منذ يومين
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والدة ضحية الأفعى تكشف تفاصيل الحادث: لم نجد أثر للكوبرا

أبها (صدى):
كشفت والدة الطفلة تمارا التي توفيت التي توفيت إثر إصابتها بلدغة ثعبان، بعد تسلسله إلى المنزل أن عائلتها وعائلة زوجها، مشطوا المنطقة كاملة.

وأشارت والدة الضحية إلى أنهم لم يجدوا أي اثر لأي ثعبان أو أفعى في المنطقة، مؤكدة أنها عندما دخلت ابنتها إلى دورة المياه، صرخت وركضت إليها فزعة، وقالت لها ابنتها إن هناك فأرا لدغها وهرب، وفقًا لـ " الوطن "

وأضافت أنها لم تجد شيئا في دورة المياه، ثم كشفت مكان الألم لتجد خدشا في مكان، وآثار قضمة في مكان آخر قريبا من الخدش، وأخذتها فورا إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط أبها، وأخبرتهم هناك بما حدث مع صغيرتها، وقام الطاقم بكل ما يلزم.

وتابعت أنه عندما قام الطاقم الطبي بقياس الضغط والأكسجين والسكر، كانت جميعها طبيعية كما أنهم حقنوها بإبر التسمم، عندما ذكرت لهم اللدغة ورأوا المكان، ولم يحدث أي اختلاف في المؤشرات الحيوية للطفلة.

وأكدت على أنهم أخبروها في المركز أنهم بلغوا مستشفى أبها العام للأطفال، لإرسال سيارة إسعاف، حيث إن الحالة تشير إلى آثار لدغة، وليست لديهم الإمكانات اللازمة لعلاجها.

وأوضحت أنه عند وصول الإسعاف تم اصطحاب تمارا مع والدتها إلى المستشفى، وفي الطريق إليه وهم على وشك الوصول، توقف قلبها فجأة، وقام الممرض بمحاولة إنعاش الصغيرة وتوقفت السيارة أمام المستشفى، وهناك تمت عملية الإنعاش كاملة وأدخلت العناية المركزة.

واستكملت أن المستشفى قدم كل ما يمكن لطفلتها حينها لإنعاش القلب، كما قاموا بأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة، لمعرفة السبب وماهية نوع السم، وذلك في مختبر السموم.

كما أشارت إلى أن أحد الأطباء ذكر لها أن العينة تظهر أن السم من نوع سم الكوبرا، ولكن مكان اللدغة لا يشبه لدغة الكوبرا إطلاقا.

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ابها
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الكوبرا
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أفعى
دورة المياه
لدغة
تمارا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135407
منذ يومين
الله يعوض عليهم .. آمين ...
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ يومين
الله يلهمهم الصبر والسلوان
العامري
العامري عدد التعليقات : 369
منذ يوم
واستكملت أن المستشفى قدم كل ما يمكن لطفلتها
مركزين على هذه العبارة مع ان التقصير واضح من المستشفى
محمد نايف
محمد نايف عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
الله يرحمها رحمة واسعة ويصبر اهلها ويلهمهم الصبر والسلوان اكيد في تجويف المرحاض والمستوصفات ماعندهم الامكانيات المطلوبة
شبيه صويحبي
شبيه صويحبي عدد التعليقات : 368
منذ 10 دقائق
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها

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أحدث التعليقات

فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه

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