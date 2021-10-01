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فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش

منذ ساعتين
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فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش

عادل الحربي (صدى):
أكد المحامي عبدالله مولود، أن عدم احتشام المرأة في الأماكن العامة لا يعد عذرا للمتحرش، ولا يعفيه من العقوبة.

وقال مولود خلال برنامج "يا هلا" : "لا يعفى مرتكب جريمة التحرش بأن الطرف الآخر كان بملابس مغرية، بصرف النظر عن الحلال والحرام فيما يخص ملابس المتحرش بها".

وأضاف: "لا يُنظر بهذا التبرير، والله تعالى أمر بغض البصر، ولو كان لباس المرأة أحد المسببات التي تتيح أو تبرر الفعل لورد بالآية الكريمة -قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-".

التحرش
برنامج يا هلا
قانون التحرش
عبدالله مولود

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8549
منذ 37 دقيقة
التبرج جريمه لاتقل عن جريمة التحرش
الاثنين يجب انزال اشد العقوبه عليهم حتى تستقيم الامور

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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