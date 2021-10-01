اليوم.. آل الشيخ بمعرض الكتاب للتوقيع على روايته "تشيللو"

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتواجد اليوم السبت بمعرض الرياض الدولي للكتاب، للتوقيع على روايته "تشيللو".
وقال آل الشيخ: "السبت سأتواجد في جناح دار ذات السلاسل بين المغرب والعشاء في معرض الرياض الدولي للكتاب للتوقيع على الرواية للجمهور، واللي ماحضروا بتلقون الرواية في مكتبة جرير وتطبيق iKitab وعلى متجر نيل وفرات الالكتروني".
وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه سيتم عرض الرواية قريبًا على قناته بموقع اليوتيوب بصوت وحيد جلال.
يذكر أن المعرض يستمر في استقبال الجمهور حتى يوم 10 أكتوبر مقدمًا برنامجًا ثقافيًّا حافلاً، يتضمن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية.