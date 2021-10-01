نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اليوم.. آل الشيخ بمعرض الكتاب للتوقيع على روايته "تشيللو"

منذ 4 ساعات
591
1
اليوم.. آل الشيخ بمعرض الكتاب للتوقيع على روايته "تشيللو"

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتواجد اليوم السبت بمعرض الرياض الدولي للكتاب، للتوقيع على روايته "تشيللو".

وقال آل الشيخ: "السبت سأتواجد في جناح دار ذات السلاسل بين المغرب والعشاء في معرض الرياض الدولي للكتاب للتوقيع على الرواية للجمهور، واللي ماحضروا بتلقون الرواية في مكتبة جرير وتطبيق iKitab وعلى متجر نيل وفرات الالكتروني".

وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه سيتم عرض الرواية قريبًا على قناته بموقع اليوتيوب بصوت وحيد جلال.

يذكر أن المعرض يستمر في استقبال الجمهور حتى يوم 10 أكتوبر مقدمًا برنامجًا ثقافيًّا حافلاً، يتضمن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية.

الرياض
معرض الرياض للكتاب
ثقافة
تركي ال الشيخ
رواية تشيللو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17831
منذ 56 دقيقة
تشيللو وإلا تخليه .. كيفك .. عيني .. براحتك

وداعتك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومديرها ومدبرها بعلمه وحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ممتاز جدا
د محمد ماجد بخش
شغلونا معهم .. واشغلونا بهم .. صادروا سياراتهم.. وهكذا يكونون عبرة
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه نصاب

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ دقيقتين 1033
فيديو..مشجع للسومة: "روح سوّ فتوش مع خالتك"
فيديو..مشجع للسومة: "روح سوّ فتوش مع خالتك"
منذ 5 دقائق 1076
أوهمها بالزواج فأحرقته
أوهمها بالزواج فأحرقته
منذ 15 دقيقة 123
فلكية جدة: بدء توقف الاتصالات مع المريخ اليوم
فلكية جدة: بدء توقف الاتصالات مع المريخ اليوم
منذ 50 دقيقة 1166
فيديو..مواطنات: شرط كشف الوجه للتوظيف "تعدي على الحرية الشخصية"
فيديو..مواطنات: شرط كشف الوجه للتوظيف "تعدي على الحرية الشخصية"
منذ ساعة 1412
للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالأحساء
للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالأحساء
منذ ساعة 1208
إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"
إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"
منذ ساعتين 351
تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية
تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية
منذ ساعتين 1576
خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة
خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة
منذ ساعتين 1819
فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"
فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"
منذ 3 ساعات 516