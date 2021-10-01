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ضبط 14 شخصا نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها خارج المملكة

منذ 3 ساعات
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ضبط 14 شخصا نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها خارج المملكة

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 14 شخصاً، نفذوا 101 حادثة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة، وفرز ما سُرق؛ لتُصدر بعد ذلك للخارج.

والمتهمون بينهم مواطن و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الأردنية، و3 مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، كانوا على ارتباط بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة.

وضُبط بحوزتهم ما يزن 500 كيلو جرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حوادث
الاردن
سرقة
شرطة الرياض
النيابة العامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53867
منذ 28 دقيقة
حسبي الله عليهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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