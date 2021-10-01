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 قصة تطور عربات المسجد الحرام من كرسي خشبي لمركبة ذكية

منذ 6 ساعات
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 قصة تطور عربات المسجد الحرام من كرسي خشبي لمركبة ذكية

مكة المكرمة (صدى):
شهدت خدمة العربات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

وبدأت العربات في المسجد الحرام بكرسي خشبي يحمله الأشخاص فوق رؤوسهم، ليطوفوا أو يسعون بالحجيج والمعتمرين.

وتطورت العربات بعد ذلك لتصبح عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد مغطاة بالإسفنج ذي اللون الأخضر.

وأدخلت شؤون الحرمين خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات العالمية، لخدمة الحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، حيث صممت بوزن خفيف و محرك كهربائي "باور جلايد"، بالإضافة إلى أنها سهلة النقل والطي والدفع.

 

 

الحجاج
المسجد الحرام
الحجيج
الطي
عربات
مركبة ذكية
كرسي خشبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17831
منذ 51 دقيقة
الحكي يوجع القلب .. خلينا ساكتين على عبارة مافي عربة متوفرة غير لشخصين وبدل ما تدفع ٥٧ ريال تدفع ١١٤ ريال . وتروح تلقاها بالعشرات ..

لكن الإدارة في الميدان اجتهادية .. وربما كانت شبه ذلك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومديرها ومدبرها بعلمه وحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ممتاز جدا
د محمد ماجد بخش
شغلونا معهم .. واشغلونا بهم .. صادروا سياراتهم.. وهكذا يكونون عبرة
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه نصاب

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