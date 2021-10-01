بالفيديو .. إجراء يجب اتباعه حال تضرر المنشأة من حملات التضليل بمواقع التواصل

الرياض (صدى):
أكد المحامي، فضل بن شامان، أنه يمكن لأي منشأة أو شخص لحق به أذى من جراء حملات المضللة ضده أن يقدم بلاغا إلى مركز الشرطة، وحينها ستتولى القضاء الحكم في قضيته.
إن مسألة تضليل المستهلك يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التجارة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة أسفرت عن ضبط عدد من المعلنين المخالفين والتشهير بهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "ياسيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأضاف إن مسألة تضليل المستهلك يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التجارة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة أسفرت عن ضبط عدد من المعلنين المخالفين والتشهير بهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "ياسيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية