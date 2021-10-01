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بالفيديو .. إجراء يجب اتباعه حال تضرر المنشأة من حملات التضليل بمواقع التواصل

منذ ساعة
1217
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بالفيديو .. إجراء يجب اتباعه حال تضرر المنشأة من حملات التضليل بمواقع التواصل

الرياض (صدى):
أكد المحامي، فضل بن شامان، أنه يمكن لأي منشأة أو شخص لحق به أذى من جراء حملات المضللة ضده أن يقدم بلاغا إلى مركز الشرطة، وحينها ستتولى القضاء الحكم في قضيته.

إن مسألة تضليل المستهلك يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التجارة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة أسفرت عن ضبط عدد من المعلنين المخالفين والتشهير بهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "ياسيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف إن مسألة تضليل المستهلك يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التجارة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة أسفرت عن ضبط عدد من المعلنين المخالفين والتشهير بهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "ياسيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية

القضاء
مركز الشرطة
الآداب العامة
المحامي
فضل بن شامان

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 669
منذ 47 دقيقة
وزارة التجاره عندها اخطاء فادحه اضرت بالمستهلك بشكل كبير...
ثبتو الخبر للشرح والتفصيل
احمد
احمد عدد التعليقات : 669
منذ 47 دقيقة
وزارة التجاره عندها اخطاء فادحه اضرت بالمستهلك بشكل كبير...
ثبتو الخبر للشرح والتفصيل

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
إذا لم تتم اقالة موسى المحياني قبل المدرب فلن تنتهي مشكلة الاهلي ابدآ .
أبوخالد-أبها.
حينما ينزل الله الرحمة والسكينة في قلوب الزوجين حينما يكون الحب والتقدير والتضحية عنوان لهما .. حينما يسعى كل واحد منهما لكسب ونيل رضى...
ابومحمد
بعد تسع سنواااات هههههههههههههاي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
احمد
وزارة التجاره عندها اخطاء فادحه اضرت بالمستهلك بشكل كبير... ثبتو الخبر للشرح والتفصيل

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