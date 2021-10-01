تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عائلة تنجو من موت محقق
منذ 8 ساعات
1883
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135312
منذ ساعة
سبحان من انجاهاا ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
أخر الأخبار
للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالأحساء
منذ 11 دقيقة
1083
إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"
منذ 36 دقيقة
115
تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية
منذ ساعة
1240
خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة
منذ ساعة
1318
فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"
منذ ساعة
263
ضبط مقيمين نشرا مقطعًا مضللًا لزيادة المتابعين بالجوف
منذ ساعتين
1244
فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش
منذ ساعتين
1248
اليوم.. آل الشيخ بمعرض الكتاب للتوقيع على روايته "تشيللو"
منذ 3 ساعات
468
ضبط 14 شخصا نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها خارج المملكة
منذ 3 ساعات
1471
ضبط 3 مواطنين زعموا تعرض مركبتهم للسرقة بحثًا عن الشهرة بمكة
منذ 3 ساعات
1374