شاهد .. "أليوسكي" يستفز سعود عبدالحميد ويدخل في مشادة كلامية مع "المولد"

نواف السالم (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقي الاتحاد والأهلي، أحداث ساخنة بين لاعب الأهلي إزجاني أليوسكي، واللاعبين فهد المولد وسعود عبدالحميد.
ووقعت مشادة كلامية بين "أليوسكي" بعدما حصل على ضربة حرة ضد فهد المولد، كما حاول الأول مضايقة المولد وابتسم أمام وجهه، لكن الأخير طالبه بالابتعاد عنه.
وواصل "أليوسكي" تصرفاته الاستفزازية مع اللاعب سعود عبدالحميد بعد أن قام الأخير بمراوغته مرتين، حيث ظهر "أليوسكي" وهو يشير بيده كأنه يمسح دموعه، في إشارة منه بأنه يقول لـ "عبدالحميد" ”يا بكاية“.
يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.