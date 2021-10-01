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شاهد .. "أليوسكي" يستفز سعود عبدالحميد ويدخل في مشادة كلامية مع "المولد"

منذ ساعة
1458
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شاهد .. "أليوسكي" يستفز سعود عبدالحميد ويدخل في مشادة كلامية مع "المولد"

نواف السالم (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقي الاتحاد والأهلي، أحداث ساخنة بين لاعب الأهلي إزجاني أليوسكي، واللاعبين فهد المولد وسعود عبدالحميد.

ووقعت مشادة كلامية بين "أليوسكي" بعدما حصل على ضربة حرة ضد فهد المولد، كما حاول الأول مضايقة المولد وابتسم أمام وجهه، لكن الأخير طالبه بالابتعاد عنه.

وواصل "أليوسكي" تصرفاته الاستفزازية مع اللاعب سعود عبدالحميد بعد أن قام الأخير بمراوغته مرتين، حيث ظهر "أليوسكي" وهو يشير بيده كأنه يمسح دموعه، في إشارة منه بأنه يقول لـ "عبدالحميد" ”يا بكاية“.

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد
الأهلي
نادي الاتحاد
فهد المولد
نادي الأهلي
سعود عبدالحميد
إزجاني أليوسكي

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 108
منذ ساعة
شعليلوها هيا وابحثوا لكم عن لقطات ثانية ومنشيت عريض يمكن يتغرم فيها الاهلي او يتم ايقاف احد لاعبيه ... تفاهه والله

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
إذا لم تتم اقالة موسى المحياني قبل المدرب فلن تنتهي مشكلة الاهلي ابدآ .
أبوخالد-أبها.
حينما ينزل الله الرحمة والسكينة في قلوب الزوجين حينما يكون الحب والتقدير والتضحية عنوان لهما .. حينما يسعى كل واحد منهما لكسب ونيل رضى...
ابومحمد
بعد تسع سنواااات هههههههههههههاي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
احمد
وزارة التجاره عندها اخطاء فادحه اضرت بالمستهلك بشكل كبير... ثبتو الخبر للشرح والتفصيل

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